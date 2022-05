Sorrento Calcio – Francesco Rizzo ringrazia tutti, i tifosi: “Resta con noi”. Francesco Rizzo, difensore centrale del Sorrento, attraverso un post sui social, ha ringraziato tutti per l’accoglienza e per questo splendido anno trascorso in maglia rossonera. Si è conclusa la stagione calcistica a Sorrento, trascorsa con persone e compagni meravigliosi. Voglio ringraziare tutti per l’accoglienza che mi è stata riservata: Società, Presidente, Vicepresidente, Direttore, Segretario, Mister Cioffi, Mister Russo e tutto lo staff tecnico che ci ha consentito di chiudere l’anno con un risultato sicuramente soddisfacente. Un abbraccio forte ai fisioterapisti, la signora Rosa e tutte le altre persone che anche se non si vedevano hanno contribuito a far sì che tutto andasse per il meglio. Infine, ma non per ultimi, saluto con il cuore tutti i tifosi rossoneri, dal primo momento ho sentito il loro calore ed il loro sostegno, grazie. A presto”. In molti però si sono allarmati, perché hanno letto, nelle parole del calciatore, un messaggio di commiato ed hanno quindi commentato il post chiedendogli di restare ancora in penisola.