Sorrento Calcio, esonerato mister Cioffi. Già da qualche tempo si avvertiva che qualcosa non stesse funzionano e anche sul campo i risultati non sono arrivati. I rossoneri non vincono dal 3 aprile, dalla gara contro il Casarano in cui hanno dominato, portando a casa il 3-0 e oggi, dalla società, è arrivata una conferma attraverso questo comunicato: “Il Sorrento Calcio rende noto di aver sollevato dall’incarico il tecnico Renato Cioffi. Il club rossonero ringrazia l’allenatore esonerato per l’impegno profuso alla guida della squadra e gli augura le migliori fortune per il suo futuro professionale. Nel contempo, il Sorrento Calcio rende noto che da domani – alla ripresa degli allenamenti – la condizione tecnica sarà affidata a Giulio Russo, attuale allenatore della Juniores”. Doppio lavoro dunque per mister Russo che, avendo vinto il campionato con i suoi ragazzi, sarà impegnato anche nella preparazione delle fasi finali.