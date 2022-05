Sorrento, bellissimo concerto del Grandi “Suoni del Mare” a Villa Fiorentino . Tania De Mita, Maria Ercolano, sono voci indimenticabili. I ragazzi e le ragazze del Liceo Artistico Musicale “Francesco Grandi” di Sorrento, guidato dal dirigente scolastico Daniela Denaro nell’ambito della mostra dell’artista Massimo Sepe “Il mare chiama chi ama il mare”, si sono esibiti davvero alla grande ed hanno fatto emozionare questa sera . Straordinario come sempre il maestro Domenico Guastafierro e bravissimo il presentatore il Professor Francesco Schupffer. L’atmosfera di Villa Fiorentino ha, poi, fatto il resto. Grazie per la diretta dalla loro pagina facebook, il video su you tube di Positanonews TV è il nostro. Davvero complimenti .