Sorrento, anteprima nuova Giunta Coppola, con Edoardo Fiorentino la new entry Elvira De Angelis

Sorrento ( Napoli ) Anteprima nuova Giunta Coppola, con Edoardo Fiorentino la new entry Elvira De Angelis. Dopo l’operazione dello chef Alfonso Iaccarino dell’omonimo famoso ristorante Don Alfonso di Sant’Agata a Massa Lubrense nella Fondazione Sorrento al posto di Gaetano Milano , nella Giunta, che è stata “congelata” dal primo cittadino Massimo Coppola emergono i nuovi nomi.

In primis Edoardo Fiorentino, figlio del noto sindacalista Rosario Fiorentino, giovane emergente impegnato nel sociale

Un change per il gruppo Viviamo Sorrento di Luigi Di Prisco che dovrebbe far subentrare la commercialista Elvira De Angelis alla Paladino, sempre in quota rosa insomma.

In consiglio comunale entrerebbe Giuseppe D’Esposito

Al momento non si riesce a sapere molto nel PD se vi saranno cambiamenti o meno. Il Partito Democratico se cambia nome si dovrebbe sare a giorni, altrimenti per il resto dovrebbe restare invariato.

Ovviamente queste sono solo indiscrezioni di corridoio per l’ufficialità bisogna aspettare il decreto del primo cittadino.