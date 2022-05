Sorrento: al premier Draghi la maglia rossonera. È stato un grande piacere per tutti noi consegnare la maglia del Sorrento a Mario Draghi, Presidente del Consiglio che oggi è impegnato in città nel “Forum sul rilancio del Sud”.

Il nostro segretario sportivo Benito Starace ha omaggiato il Presidente Draghi con la gloriosa casacca rossonera ricevendo in cambio sorrisi e apprezzamenti per il gesto particolarmente gradito dal Premier che ha fatto capolino in mattinata allo stadio Italia.