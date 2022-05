Sorrento. Al porto arrivano 15 panchine smart

Quindici panchine sono state istallate stamane a Marina Piccola, a Sorrento. Prodotte da plastica riciclata, offrono la possibilità di ricaricare i dispositivi elettronici e di riprodurre contenuti multimediali destinati ai turisti, oltre alla connessione wi-fi gratuita. “Sono il simbolo di una vera e propria rivoluzione innovativa per la città – commenta il sindaco, Massimo Coppola – Ma anche dell’attenzione di questa amministrazione verso l’ambiente. Il loro funzionamento è infatti totalmente garantito dall’energia solare e sono, dunque, a impatto zero. Inoltre assicurano il monitoraggio del quantitativo di Co2 presente nell’aria. Un salto nel futuro ma anche un’arma in più a tutela della salute di cittadini e visitatori”.