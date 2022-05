Sorrento, agrumeti trasformati in parcheggi per l’estate: bloccata l’ordinanza. I sindaci della Penisola Sorrentina, nel corso della stagione estiva, per risolvere il problema dei parcheggi sono soliti emanare delle ordinanze che permettono ai proprietari dei terreni «in via eccezionale» di ospitare a pagamento le auto sulle loro proprietà. Tra le condizioni, c’è quella di non modificare lo stato dei luoghi. Ma questa non sempre viene rispettata.

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, a tal proposito ha firmato l’ordinanza lo scorso 28 aprile. Questa prevede, appunto, che gli agrumeti, nel periodo tra maggio ed ottobre, vengano adibiti a parcheggio, e di riaprire sette aree di sosta. Gli effetti dell’ordinanza, però, sono stati neutralizzati una decina di giorni fa alla inibitoria all’attività di parcheggio firmata da Alfonso Donadio, dirigente, tra i vari settori, dell’Edilizia Privata ed Urbanistica.

Donadio, infatti, nel provvedimento evidenzia irregolarità per alcuni di questi parcheggi estivi e fa riferimento alla necessità che siano presentate integrazioni documentali. Alcune delle osservazioni formulate dal dirigente vertono su questioni di sicurezza, altre su modifiche dello stato dei luoghi, altre sulla circostanza che l’apertura per vari anni di seguito di un parcheggio che tale non potrebbe essere configura una modifica della destinazione d’uso del terreno.