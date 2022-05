Sorrento, abusi edilizi sulla spiaggia San Francesco: concessione a rischio revoca. Si parla di numerosi abusi compiuti lungo la spiaggia di San Francesco, nel Comune di Sorrento. Il Comune di Sorrento, in data 10 maggio 2022, ha pubblicato all’albo pretorio una relazione del III Dipartimento, inviata al Segretario Generale con una dettagliata descrizione.

Dall’ampliamento volumetrico per una superficie di 85 metri quadri di tettoie all’insegna ad arco, dalla scala interna al manufatto bar/cucina, ampliamento volumetrico per una superficie di 40 metri quadri, realizzazione di ampliamento volumetrico di 170 metri quadri per chiusura zona ombreggiata, deposito di complessivi 43 metri quadri, demolizione parziale di alcune tramezzature che definivano in precedenza locale bagno dell’abitazione, eliminazione di porzione di muratura portante e realizzazione nuovo tramezzo.

Così Francesco Ciccio Gargiulo, rappresentante dell’associazione Conta Anche Tu, ha affermato che: “Chiederemo alla Segretaria comunale la revoca delle concessioni, anche alla luce dell’ultima sentenza del Tar di Lecce”.

Fonte Lo Strillo della Penisola