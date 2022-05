Solidarietà della Folgore Massa a “Il Turuziello” colpito da un grave incendio

La Folgore Massa ha voluto manifestare la propria solidarietà ad una realtà territoriale colpita da un incendio che l’ha messa in seria difficoltà e che ora sta cercando di rialzarsi: «Per noi fare associazionismo non è solo pallavolo. Oggi siamo andati a testimoniare concretamente la nostra vicinanza ad una realtà massese colpita da un grave incendio. Il Turuziello di Benedetto de Gregorio con la sua famiglia merita il sostegno di tutta la comunità perché chi ci mette il cuore, chi promuove il territorio, chi persegue la qualità, non perde mai! Forza amici – Spalla a spalla».