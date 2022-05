Sigismondo Nastri ricorda Ciriaco De Mita: “Trascorreva le vacanze a Maiori”

L’ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto a 94 anni questa mattina alle 7 nella casa di cura Villa dei Pini di Avellino, dove era ricoverato dal 5 aprile scorso.

Il ricordo di Sigismondo Nastri

Con la scomparsa di Ciriaco De Mita si chiude un lungo capitolo della storia d’Italia e, ancora di più, della Democrazia cristiana: per quel che ha rappresentato nella seconda metà del secolo scorso. Lo scrive il professore e giornalista di Amalfi Sigismondo Nastri, che vuole ricordarlo così in un post su Facebook.

Politico vero

Era un politico vero – scrive il Prof. Nastri, nel senso più completo del termine: per formazione, cultura elevata, preparazione, abilità, spregiudicatezza. Solo che con lui il correntismo, inteso come accaparramento di posti di potere, economico-finanziario, o magari solo in settori strategici, soffocò ogni voce dissonante all’interno della Dc.

Le vacanze in costiera amalfitana

Trascorreva le vacanze estive a Maiori, ospite dell’avvocato Giuseppe Della Pietra, che ne aveva seguito i primi passi in politica e gli era rimasto caro. Aveva amici in tutta la Costiera, soprattutto fra gli amministratori locali, ma non era riuscito mai a legare con Francesco Amodio, ostinato a rimanere estraneo a qualsiasi schieramento. “Quando sono sceso in campo – diceva – ho indossato la maglia della Dc. Non ne voglio altre”. De Mita lo considerava un “deputato di provincia”. Trovò il modo di dirglielo pubblicamente, come un garbato rimprovero, nel suo intervento al congresso regionale della Dc, del 1969, alla Mostra d’Oltremare a Napoli. E quando, in una tornata elettorale, il parlamentare amalfitano ottenne un buon gruzzolo di preferenze (che andava oltre ogni previsione) in un comune irpino, se l’ebbe a male.