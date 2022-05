Sicurezza sulle strade della penisola sorrentina. Perché non riproporre l’idea del compianto Dott. Paolo Castellano?

Il problema della sicurezza stradale in penisola sorrentina è sempre stato un tema caldo e molto discusso ma per il quale non si è mai trovata una soluzione. Nel frattempo si continuano a contare feriti e piangere vittime per incidenti che si sarebbe potuti evitare. Come quello verificatosi ieri mattina a Sant’Agnello che ha tragicamente posto fine alla vita della 58enne Ausilia Apuzzo di Vico Equense, investita da un grosso camion dopo aver cercato di evitare un motociclo.

Tragedie simili fanno riaccendere l’attenzione su quanto sia importante rendere più sicure le strade della penisola sorrentina come, ad esempio, il Corso Italia che collega Meta con Sorrento e che ogni giorno viene percorso da migliaia di veicoli tra cui tir e autobus di grandi dimensioni che sicuramente rappresentano un pericolo per delle strade che, per conformazione e grandezza, non sono idonee ad accoglierli.

Ancora addolorati e stravolti per quanto accaduto ieri ci sentiamo di riproporre un’idea dall’ex consigliere comunale Dott. Paolo Castellano, scomparso prematuramente il 3 maggio 2021.

Il Dott. Castellano, attento alle problematiche del territorio, aveva individuato una soluzione al problema traffico in penisola sorrentina e l’aveva condivisa con noi di Positanonews in un’intervista rilasciataci ad ottobre del 2018.

La formula da lui proposta era quella di istituire il senso unico su tutto il Corso Italia, sul modello di Piano di Sorrento. Consapevole, poi, del problema legato ai camion ed agli autobus ipotizzava per tali mezzi un percorso alternativo per Sant’Agata di Massa Lubrense.

Alla fine il Dott. Castellano non ha avuto il tempo di portare avanti le sue idee ma forse questo potrebbe essere il momento giusto per riprenderle in considerazione nel tentativo di risolvere un problema divenuto oramai enorme e che sicuramente andrà a peggiorare con la stagione estiva stante l’aumento dei veicoli in circolazione.

Un modo per garantire la sicurezza dei cittadini e per onorare la memoria del Dott. Paolo Castellano la cui bontà e dedizione restano vivi nel cuore di tutti coloro che hanno avuto l’onore ed il piacere di conoscerlo.