Sicurezza a Sorrento grazie ai controlli effettuati nella scorsa notte. Elevate 74 contravvenzioni

A Sorrento dalla tarda serata di ieri e per tutta la notte sono stati tantissimi i controlli ad auto e motocicli sul territorio comunale ad opera delle Forze dell’Ordine e degli agenti della Polizia Municipale. In particolare è stato interessato dalle verifiche il tratto tra Piazza Sant’Antonino, Piazza Tasso e Piazza Lauro, il cuore della “vita notturna” che si anima ancor di più nella serata del sabato.

Ad essere sanzionate ben 74 persone che si sono viste comminare contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada oltre alla decurtazione di punti dalla patente.

Al contempo è stata posta in essere un’attività di controllo contro la sosta selvaggia che ha comportato la rimozione forzata di quattro autovetture con il carro gru.