Si tuffano con il mare mosso: 4 interventi salvavita nel Salernitano. Poteva accadere una vera tragedia la scorsa domenica a Capaccio Paestum. Un ragazzino di 13 anni, infatti, si è tuffato in acqua malgrado il mare mosso, ma è stato presto portato via dalla corrente. La fortuna ha voluto che il tratto di spiaggia libera in cui è avvenuto l’episodio si trovasse nei pressi del tratto in concessione al lido Nettuno, dove erano operativi i tre bagnini di salvataggio Stefania Itri, Davide Mirarchi e Nicola Nigro. Con non poche difficoltà i tre bagnini sono riusciti a raggiungere il giovanissimo molto lontano dal Lido, sul litorale di Paestum, e a riportarlo sulla spiaggia, dove ha potuto riabbracciare i suoi genitori.

Attimi di paura ieri anche ad Eboli, nei pressi della spiaggia libera adiacente al Blue Beach, dove sono stati salvati tre bagnanti, due bambine ed un genitore. I bagnini dello stabilimento balneare di Pierpaolo Martone, Ceni Armand ed Andrea Lauri, hanno visto che due bambine ed il padre di una di loro, tutti di Giffoni Valle Piana, erano in difficoltà sulla loro ciambella gonfiabile che, trascinata dalle onde, si allontanava velocemente dalla riva. Con poche bracciate hanno raggiunto le due bambine e l’uomo salvandoli dal mare mosso. Tanto lo spavento per le due bambine soprattutto, ma per fortuna non hanno subito conseguenze, grazie all’intervento della squadra di salvataggio che ha ricevuto i compimenti dai bagnanti presenti sulla spiaggia.