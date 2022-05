Si tenuta oggi a Roma una manifestazione a favore del Procuratore Gratteri

Oggi lunedì 23 maggio, in occasione del 30° anniversario della strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, il Movimento 24 Agosto – Equità Territoriale di Pino Aprile, insieme a tanti gruppi e movimenti sociali, provenienti da tutti Italia, si sono riuniti alle 11,30, in piazza Santi Apostoli a Roma, per testimoniare la loro vicinanza al Procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri che proprio in questa data, due anni fa, venne a conoscenza di un attentato alla sua vita e di tutti i Magistrati e le Forze dell’Ordine che rischiano la vita contro il crimine organizzato.

Con questa manifestazione i Movimenti intendono rivolgersi alle forze sane dello Stato, ed alle persone oneste, per dire nel giorno della tragedia di Capaci: mai più stragi.

Auguriamo lunga vita a Nicola Gratteri anche se dobbiamo segnalare la poca attenzione, proprio nel giorno delle commemorazioni alle vittime delle stragi, rivolta dalla stampa nazionale e dalle TV, sia alla preparazione che alla manifestazione di oggi.

Luigi Russo