“Si innalzino pure le onde, non potranno affondare la vita”. Una grande giornata oggi a Sorrento per Fernanda

Il post del sindaco Massimo Coppola

il commento di Edoardo Fiorentino

Voglio esprimere la mia più autentica gratitudine e indirizzarla – in particolare modo – lungo due direzioni.

🤍La prima: alla mamma di Fernanda, una persona di vita. Ha trasformato un dolore immane – come la perdita della figlia in una assurda tragedia stradale – in energia positiva contagiosa. Conoscerla è stata un onore e uno sprone a dare e a fare sempre di più.

💚La seconda: ai ragazzi che hanno promosso la 17esima edizione del torneo “Calciamo insieme”.

🏆Ha vinto il Nautico. Ma oggi era di più di un torneo di calcio, e hanno vinto tutti: la memoria di Fernanda, l’aggregazione (oltre i calciatori sul campo, quasi 5mila gli spettatori on line), la sensibilizzazione, il sano divertimento.

È stato bello rappresentare il Comune di Sorrento, insieme al nostro sindaco Massimo Coppola.

🥰💕Grazie ancora