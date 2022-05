Si è spenta Angela Tiraboschi, la donna più anziana d’Italia: aveva 112 anni. È morta la nonna d’Italia: Angela Tiraboschi, la donna più anziana d’Italia, si è spenta la notte tra sabato e domenica, nel sonno, nella sua casa di via Coghetti a Bergamo. È andata a dormire e, purtroppo, non si è più svegliata. Aveva compiuto 112 anni lo scorso 19 aprile.

Angela Tiraboschi era nata a Oltre il Colle, nella provincia di Bergamo e nella vita era sempre stata una casalinga. Tra i suoi interessi anche il calcio, in qualità di tifosa dell’Atalanta. Come ogni anno avrebbe voluto trascorrere l’estate nel suo paese d’origine.

Lascia quattro figli, Roberto, Maria, Luciana e Piero, di età compresa tra i 70 e gli 85 anni. Erano stati proprio i figli a far sapere come, ultimamente la donna non stesse molto bene. Aveva infatti avuto un piccolo incidente domestico e era stata costretta a muoversi su una sedia a rotelle.

In una intervista aveva anche parlato del suo “segreto” per una vita così longeva. “Pasti leggeri – aveva detto – accompagnati da un bicchiere di vino. Niente fumo e stress. E soprattutto considerare ogni giorno della vita come un dono”.