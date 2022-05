Si è spenta a New York Caterina, l’emigrata italiana più anziana. Aveva 112 anni. Era nata sotto il Regno d’Italia. Era sopravvissuta alla prima e alla seconda guerra mondiale, ma anche all’influenza spagnola del 1918 e a tanto altro.

Alla fine Caterina Abate si è spenta a 112 anni a New York, città che l’aveva accolta. Nata a Stigliano (Basilicata) il 15 maggio 1909, la signora Abate non si è mai sposata e non ha avuto figli. Era l’emigrata italiana più anziana al mondo.

Qualche mese fa, la signora Abate aveva conferito all’Associazione giustitalia l’incarico per ottenere assistenza legale nel tentativo di farsi rimborsare buoni postali emessi nel 1986, che avevano un valore complessivo di 100 milioni di lire.