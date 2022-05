Seconda giornata del Torneo delle Sirene, il Sorrento battuto dal Milan. Ha esordito bene il Sorrento ieri quando, per la prima giornata del Torneo delle Sirene MSC Cup, si è imposto sul Vincenzo Riccio per 3-1; non si è però replicato quest’oggi, quando di fronte al Milan, sul quale era passato in vantaggio grazie a Cirillo, si è fatto rimontare con un risultato di 3-1 per i rossoneri lombardi. Prossimo appuntamento per i ragazzi di mister Cacace domani mattina alle 9, per aprire la giornata dei quarti di finale con la gara contro il Sassuolo.