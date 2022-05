Scomparso un 35enne in provincia di Salerno: continuano le ricerche. Continuano le ricerche del 35enne rumeno disperso a Capaccio Paestum. L’uomo si è allontanato dalla sua abitazione, in cui viveva con la sorella, a Ponte Barizzo in provincia di Paestum, oramai tre giorni fa. Il suo nome è Petre Madalin Alexandrache. Giunto in Italia pochi giorni fa, per trovare la sorella, al momento della scomparsa indossava una maglietta nera smanicata con scritta bianca, jeans blu strappati e scarpe Adidas nere con stemma rosso.

In mattinata, dopo aver ricevuto segnalazioni da parte della famiglia di Petre, le forze dell’ordine si sono messe subito all’opera. Le ricerche, sono iniziate, infatti, stamattina da Ponte Barizzo. Per ora non vi è però alcuna traccia dell’uomo.