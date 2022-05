Scario a lutto, don Tonino stroncato dal Covid: tristezza anche dal vescovo Michele Fusco. Non ce l’ha fatta don Antonio Cetrangolo: il parroco della chiesa dell’Immacolata è stato stroncato dal Covid.

Il sacerdote, da tutti conosciuto come don Tonino, è morto presso il Covid Center di Agropoli. Classe 1966, da 12 anni guidava la parrocchia do Scario ed era vicario episcopale per l’Annuncio e la Catechesi della Diocesi di Teggiano Policastro. Dolore in tutta la comunità per la sua prematura scomparsa.

Ad esprimere la sua tristezza per la scomparsa del sacerdote, anche il vescovo Mons. Michele Fusco, originario di Positano: “Ciao don Tonino, ci vedremo in Paradiso”.