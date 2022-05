Sbarca a Capri “Regina d’Italia”, lo yacht del matrimonio della Kardashian

Ci si affaccia verso l’estate 2022 ed ecco che il mare del Golfo di Napoli torna a srotolare il red carpet per accogliere celebrità da ogni dove. Questa è la volta di Capri, che da alcune ore sta ospitando “Regina d’Italia”, il mega yacht che ormeggia nelle acque di Marina Piccola. Secondo alcune indiscrezioni trapelate la famiglia Kardashian pare abbia alloggiato sul gigantesco yacht che appartiene a Stefano Gabbana, il celebre imprenditore e stilista titolare di Dolce & Gabbana.

Lo yacht

Il valore di “Regina d’Italia” – si stima – raggiunge circa 50 milioni di dollari. Lo yacht a motore è alimentato da motori Caterpillar. La sua velocità massima è di 17 nodi. La sua velocità di crociera è di 12 nodi. Ha un’autonomia di più di 3000 nm. Lo yacht di lusso può ospitare 12 ospiti e un equipaggio di 16 persone.

Il matrimonio della Kardashian

Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno utilizzato lo yacht Regina D’Italia e il più piccolo Riva FATIMA per il loro matrimonio. Circa 50 ospiti hanno soggiornato sui due yacht e nella vicina Villa Olivetta, anch’essa di proprietà di Dolce e Gabbana. Da poche settimane i Kardashian sono sbarcati nel Bel Paese per festeggiare per la terza volta il matrimonio tra Kourtney e Travis Barker nella meravigliosa Portofino, per poi spostarsi in queste ore a Capri.