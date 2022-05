Sant’Agnello: torna balneabile Punta San Francesco. Dopo circa un mese, arriva l’ok ai tuffi a Punta San Francesco: il tratto di mare nel territorio di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, torna dunque ad essere balneabile.

A stabilirlo è stata l’Arpac in seguito agli ultimi esami eseguiti negli scorsi giorni sui campioni prelevati dai tecnici, anche se resta opportuno monitorare attentamente la zona, visto l’emergere di ulteriori fattori di rischio.

Lo scorso 21 aprile, infatti, in occasione dei primi test della stagione 2022, nello specchio di mare indicato dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania come “da 250 metri scogliera a ridosso delle imbarcazioni a scogliera Parco dei Principi”, viene rilevata la presenza di chiazze di schiuma marrone. Quel che è peggio, è che ci sono valori anomali relativi ai batteri enterococchi intestinali ed escherichia coli.

Tre i campioni prelevati a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. Nel primo entrambe le forme batteriche sono abbondantemente oltre i limiti di legge, ossia 2005 unità ogni 100 millilitri contro un limite di 200 per quanto riguarda gli enterococchi ed ancora 2005 rispetto ad un massimo consentito di 500 per l’escherichia. Nel secondo campione i valori dell’escherichia sono rimasti invariati, mentre sono calati a 697 gli enterococchi. Nel terzo dati nella norma, rispettivamente a 20 e 75.

In seguito, dunque, il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, ha ha firmato il provvedimento che imponeva il divieto di balneazione.

Giovedì, però, sono stati effettuati nuovi prelievi: cinque i campioni di acqua che i tecnici hanno portato in laboratorio, tutti prelevati nell’arco di 20 minuti a distanza man mano crescente dallo sbocco del rivolo che viene considerato come la potenziale fonte di inquinamento.

In nessun caso sono stati riscontrati valori oltre la soglia prevista dalla normativa. Ma è stata rilevata nell’ultima parte dell’attività la presenza sull’acqua di schiuma a strie marroni ed anche di mucillagine dello stesso colore. In ogni caso ora l’Arpac considera nuovamente balneabile il tratto di costa di Punta San Francesco ed il sindaco Sagristani può revocare la propria ordinanza.