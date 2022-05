Sant’Agnello. S.E. Mons. ARTURO Aiello vescovo di Teano-Calvi ricorda Don Onorio Rocca

A 40 anni dalla morte di don Onorio Rocca le Suore salesiane Figlie di Maria Ausiliatrice invitano alla celebrazione eucaristica a Villa Crawford , presieduta da S.E. Mons. ARTURO Aiello vescovo di Teano-Calvi

mercoledì 4 giugno alle ore 19.00

Dal volume di Francesco Ercolano riportiamo alcuni brani:

Introduzione

Questo libretto ha lo scopo di far rivivere, in coloro che lo hanno conosciuto, il

ricordo di Don Onorio, luminosa figura di Sacerdote e di uomo di Dio, e di farlo

conoscere agli abitanti della penisola sorrentina e dintorni, perché possa essere

invocato ai fini di ottenerne grazie con la sua intercessione presso Dio.

Certamente Don Onorio non è stato dimenticato. Come si fa a dimenticare una

persona come Don Onorio? Il suo ricordo è sempre vivo in chi, come me, lo ha

conosciuto e ne ha apprezzato le sue qualità di umanità, il carattere severo ed allo

stesso tempo paterno, la sua saggezza, la sua bontà, la sua autenticità. Quelli che

lo hanno avvicinato, certamente, gli sono riconoscenti per i suoi insegnamenti, la

sua rigorosità nei principi irrinunciabili per un cristiano, la sua coerenza, il suo spirito

di sacrificio, il suo distacco dalle cose terrene, la sua imparzialità, il suo darsi

tutto a tutti, sull’esempio di San Paolo.

Auspico che questo opuscolo, che vuole essere una ulteriore testimonianza sulla

persona di Don Onorio Rocca, possa contribuire a farlo meglio conoscere, anche

in vista di un inizio del suo processo di beatificazione.

La nascita in una famiglia benestante ed aristocratica

Don Onorio nacque il 16 maggio 1911 a Sant’Agnello (Pro,1. di Napoli), ridente cittadina,

sviluppatasi sulla terrazza della penisola sorrentina ed affacciantesi sul

meraviglioso mare del Golfo di Napoli, di un co.lore che non ha pari al mondo.

La madre, Contessa Eleonora Crawford, figlia del famoso e facoltoso scrittore americano

Francis Marion Crawford, aveva sposato il Con te Pietro Rocca, di famiglia

aristocratica, originaria di Genova. La nonna materna, Elizabeth Berdan, apparteneva

ad una ricca famiglia statunitense, ben collegata al mondo della politica e

della finanza d’oltreoceano. La solida posizione economica della famiglia materna

non fu di ostacolo allo sviluppo di una fede profonda nella Contessa Eleonora, fède

che trasmise, insieme alle altre virtù cristiane, ai suoi due figli Leone ed Onorio.

Il primo divenne religioso della Compagnia di Gesù, mentre l’altro, al quale è dedicato

questo libretto, fu Sacerdote diocesano.

Dopo una intensa preparazione teologica e spirituale nel periodo vissuto de laico,

il 15 agosto 1948, giorno dell’Assunzione di Maria Santissima, nella Chiesa dei

Servi di Maria a Sorrento, Don Onorio celebrò la sua prima Messa. Non immaginando

i disegni del Signore su quello che sarebbe stato uno splendido esempio di

Sacerdote per l’allora Arcidiocesi di Sorrento, qualcuno tra la folla dei presenti si

chiedeva se il celebrante fosse nel pieno delle sue facoltà mentali, non essendo comprensibile,

per chi non ha avuto uno sviluppo spirituale, la rinuncia di Don Onorio

a quanto la vita gli offriva per seguire la chiamata del Signore.

Il suo Ministero Sacerdotale

Don Onorio rispettò la volontà del padre, che non lo voleva sacerdote, avendo il

Conte Pietro immaginato per il figlio un avvenire più brillante. Ciò spiega il perché

Don Onorio, pur avendo sviluppato la sua vocazione all’età giusta, ricevette l’ordinazione

sacerdotale in tarda età rispetto alla prassi del t~mpo. Egli accettò come

volontà di Dio l’opposizione paterna. Fu ordinato Sacerdote poco dopo la scomparsa

del padre e fu dispensato dall’andare in Seminario per la formazione sacerdotale

dal suo Arcivescovo del tempo, il quale disse che nel Seminario Don Onorio

non avrebbe potuto ricevere di più di quanto avesse già appreso da sua madre,

donna colma di virtù cristiane e di spiritualità profonda. Egli ricevette la preparazione

teologica a casa. Nel Ministero pastorale Don Onorio si distingueva come

predicatore, mentre come confessore si awaleva del suo modo di saper ascoltare e

parlare, che era il più evidente ed incisivo dei doni del Signore.

il problema dei giovani era il tema dominante della sua

attività sacerdotale. I giovani si aprivano a lui, perché

si sentivano comp resi. Don Onorio non si limitava a dare consigli derivanti dalla

sua esperienza, ma seguiva i suoi giovani, oltre la necessità del momento, sforzandosi

di comprendere le loro aspirazioni e indirizzandoli verso ideali nobili. Per spronarli

a fare di più soleva dire che “Dio non si lascia vincere in generosità. Egli restituisce

il centuplo di quello che Gli si dà”.

Non era Gesuita, come il fratello Leone, che, ostacolato dal padre nella sua vocazione,

aveva abbandonato la famiglia per entrare nell’Ordine religioso fondato da

Sant’Ignazio di Loyola. Sulla vocazione del fratello maggiore, ricordo che una volta

Don Onorio mi disse che Leone, dalla Villa Crawford, guardando un tramonto sorrentino

vide all’orizzonte una croce. Questo segno rafforzò in lui il convincimento

di quale dovesse essere la sua scelta di vita e non indugiò oltre, anche se il padre,

sia per farlo riprendere da quella che, secondo lui, era un’infatuazione, sia per

tenerlo vicino, acconsentì a che fosse ordinato Sacerdote, non religioso della

Compagnia di Gesù ma Sacerdote diocesano. Leone, nonostante ciò fu molto

determinato e lasciò la famiglia. Anni più tardi però, chiamato al capezzale del

padre, si riconciliò con lui, al quale, essendo in fin di vita, somminis trò l’estrema

unz10ne.

Avendo un concetto altissimo della missione Sacerdotale, Don Onorio riuscì ad

incarnare in sé tutte le caratteristiche di un autentico Sacerdote.

Questo pastore di anin1e aveva il dono di leggere nei cuori. Il suo intuito, rafforzato

da tale dono, gli consentiva di cogliere subito lo spessore intellettuale e morale del

suo interlocutore. Egli sapeva rasserenare e prescrivere, come un buon medico, la

medicina adatta a guarire i mali dell’anima.

Giulia Iaccarino, collaboratrice domestica di Villa Crawford, prima di morire ha

testimoniato che Don Onorio era un santo sacerdote che aiutava il prossimo bisognoso

nel silenzio e nel nascondimento. Era un educatore che aveva il dono di

sapere ascoltare i giovani, intuendone i loro bisogni, le difficoltà e le aspirazioni più

intime e nobili.

I giovani che si recavano alla Villa Crawford il Sabato pomeriggio, ritrovavano la

pace e la luce interiore per proseguire il proprio cammino nella vita.

Don Onorio visto dall’interno

Don Onorio è stato un Sacerdote esemplare, di una umiltà che appariva in ogni

suo atto. Egli, come ho accennato precedentemente, aveva il dono di leggere nel

pensiero, come San Pio da Pietrelcina.

Era un’anima unita a Dio, caratterizzata da fede incrollabile e profonda carità, da

rettitudine e distacco da tutto ciò che è terreno. Era solito dire: “La nostra vita è

una successione di gesti piccolissimi che divinizzati, modellano la nostra eternità”.

Una volta disse che desiderava andare in Purgatorio per purificarsi prima di essere

ammesso alla visione beatifica.

Egli aveva una ricchezza di spiritualità, di cultura, di doni speciali, di cui il Signore

lo aveva dotato, la quale non si contrapponeva e non annullava la carica visibilissima

di umanità e di semplicità che lo caratterizzava, senza che venisse meno il

tratto fine ed aristocratico della sua personalità. Nonostante l’atteggiamento austero,

si rivelava anche molto aperto, come ad esempio quando affermava che il

ballo poteva essere considerato un divertimento possibile ed ammissibile per i giovani,

purché i loro gesti e comportamenti fossero improntati al rispetto per il par tner

con il quale si ballasse. Oggi che, purtroppo, si è molto più permissivi, simili

affermazioni ispirate, peraltro, da sentimenti nobili, suonerebbero contro corrente

e farebbero addirittura ridere. Forse non sarebbero neanche capite, ma erano insegnamenti

sani e rispettosi di certi valori, che sarebbe opportuno e doveroso recuperare

per il bene della gioventù e, quindi, della società.

Ricordo che, sull’auto che portava da S. Agnello a Napoli un gruppo di giovani per

gl~ esercizi spirituali, da lui stesso guidati, Don Onorio mi lesse nel pensiero. Egli

rru fece una domanda alla quale diedi una risposta plausibil~. Poi commentò la mia

risposta, ripetendo esattamente i motivi che mi avevano portato a rispondere nel

modo in cui risposi. Sulle prime pensai che, in virtù di un ragionamento logico,

aveva individuato i motivi della mia risposta. Ma non era così. Me ne resi conto

successivamente, poco prima di lasciare definitivamente la mia cara Sorrento, per

entrare in carriera diplomatica. Realizzai, infatti, che questo uomo di Dio, sotto

l’aspetto sorridente, umile, e paterno fosse, in realtà, una persona dotata di doni

speciali, dei quali era difficile accorgersene, data la sua riservatezza, umiltà e prudenza.

In un’altra occasione, mi stava parlando, quando, ad un tratto, cominciò ad alzare

il tono della voce, come se si stesse rivolgendo non a me, ma ad un’altra persona, e

la stesse rimproverando. Rimasi molto meravigliato e non riuscii a capire il nesso

tra quello che aveva iniziato a dire a voce alta e quello che mi stava dicendo.

Un’altra volta mi accadde che si rivolgesse a me, nel contesto di una conversazione

che stavo avendo con mia sorella. Don Onorio mi parlò utilizzando la voce di mia

sorella per dirmi qualcosa che in quel momento riteneva opporluno che io sapessi.

Ancora, nel contesto di una conversazione sulla politica italiana· della fine degli

anni sessanta, egli mi disse che Aldo Moro era un santo. Al momento in cui ascoltai

questa sua affermazione non fui colpito più di tanto. Quando, però, a distanza

di tempo ripensai ad essa, mi sembrò chiara una circostanza e cioè che Don Onorio,

da quello che mi risulta, non conoscendo personalmente quell’illustre statista, non

avrebbe potuto acquisire direttamente elementi che avessero confortato tale affermazione,

che egli, umile, scrupoloso e riservato qual era, non avrebbe mai detto se

non avesse avuto elementi certi. Secondo me l’affermazione della santità di Moro

(con tutto quello che essa implica in ordine all’esercizio delle virtù cristiane ed alla

testimonianza dei valori evangelici nel suo ambiente di lavoro e nell’ambito delle

cariche pubbliche da lui ricoperte), si può solo spiegare con il dono speciale che

Don Onorio aveva ricevuto dal Signore, dono che gli consentiva di rendersi conto

personalmente delle virtù e delle altre qualità di qualsiasi persona. Questi comportamenti

fuori del normale del mio direltore spirituale sono stati da me inquadrati

in una giusta luce in un momento successivo rispetto a quello in cui li avevo notati

e vissuli

A distanza di tempo dal verificarsi di questi fatti, realizzai di trovarmi di fronte ad

una persona straordinaria, che mi fece non solo sorprendere, ma anche turbare,

lasciando nella mia mente tanti inlerrogativi ai quali non riuscivo a dare una risposta,

se non quella dell’eccezionalità di quel Sacerdote.

Con queste mie testimonianze ho volulo mettere in risalto talune caratteristiche

poco conosciute di Don O norio, che aveva in sé sviluppate molte virtù, vissute

anche eroicamente. Di queste ultime non era facile coglierne l’esercizio reale ed

effettivo, dato il suo carattere schivo, riservato ed umile, tutto manteneva nel

riserbo e nel nascondimento.

Desidero menzionare due awenimenti dei quali sono venuto a conoscenza, come

si suol dire, per caso, anche se il caso ben poco ha a che vedere con certe preordinazioni

o disegni divini. Il primo riguarda l’accettazione con dignità e silenzio della

decisione che lo esonerava dall’incarico da lui ricoperto, con dedizione nel

Seminario di Sorrento. Non ricordo di avere sentito direttamente da lui, né raccollo

da altre fonti, una sua parola contro tale prowedimento; mai una lamentela

che fosse uscita dalle sue labbra. Accettava ciò come volontà di Dio. Offriva a Dio

il forte dispiacere di non poter continuare la sua missione di formazione degli “operai

per la messe del Signore”, a cui teneva tanto ed alla quale aveva dedicato tutte

le sue risorse fisiche, durante il periodo del suo Ministero sacerdotale.

L’altro awenimcnto riguarda il tentativo, da parte di un suo conoscente, di sottrarre

la villa alla sua famiglia, mediante artifizi legali formali che gli davano

ragione di impossessarsi legalmente, ma non moralmente, della sua proprietà.

In questa occasione Don Onorio diede prova di possedere virtù eroiche, conservando

calma e lasciandosi cullare come un bambino nelle braccia del Padre.

Facendo leva sulla propria cultura e sui suoi studi giuridici, egli scrisse a questa

persona una lettera che valse a scongiurare il pericolo di impedire poi la successiva

destinazione della villa alle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Don Onorio, negli ultimi anni della sua vita, quando si accorse, suo malgrado, che

avevo intuito che fosse dotato di doni che il Signore gli aveva elargito in abbondanza,

continuò ad essere umile e riservato e non fece alcun riferimento, né mi

disse mai nulla in proposito.

Mi piace a questo punto riportare la testimonianza di Don L’Arco, Sacerdote salesiano,

con gioventù accumulata (come avrebbe detto Padre Antonio Mascarello,

Scalabriniano della Missione Cattolica Italiana a Santiago del Cile) il quale, su mia

richiesta, ha voluto fornirmi quanto a lui ristùtava sul conto del “Signore di Villa

Lina”, come veniva chiamato D on Onorio dagli abitanti di Sant’Agnello:

“” Ho avuto pochi contatti con il grande Don Onorio; ma essi sono stati più che

sufficienti per ammirare la ricchezza armoniosa di grazia e di natura. Sono

convinto che egli si inserisce tra i cristiani migliori che la Chiesa sorrentina ha

espresso nei secoli della sua lunga storia. Don Onorio era un segno visibile, e perciò

credibile, di Gesù Redentore. Ben si poteva affermare di lui: vicario dell’amore

di Cristo.

Come Don Onorio faceva scaturire armonie dal pianoforte, così lo Spirito Santo

sprigionava melodie celesti da lui, che era un’autentica cetra dello Spirito Santo.

Dalla mia vecchia memoria emergono due ricordi che rivelano l’originalità della

sua missione sacerdotale. Il Vescovo della Diocesi di Sorrento, affascinato dalla giovinezza

radiosa e radiante di Don Onorio, lo dispensò dal Seminario con questa

motivazione: “La formazione che ricevi da tua madre è migliore di quella che ti

darebbe il Seminario!”

Quando il calore è forte si sente il bisogno di togliersi di dosso gli abiti pesanti.

Quando l’amore divino raggiunse livelJi altissimi, Don Onorio sentì prepotente il

bisogno di liberarsi delJa ricchezza e di andare ad abitare in un tugurio; ma l’amore

filiale lo frenò. Regalò alle Figlie di Maria Ausiliatrice il suo malioso palazzo e poi

chiese alJe brave suore l’ospitalità per la madre e per sé.

Come Gesù, si fece povero per arricchire con la grazia schiere di giovani.””

L’Umanità di Don Onorio.

Come si scrisse già anni fa, appena dopo la sua scomparsa, la vita di questo santo

Sacerdote fu straordinaria nell’ordinario. Niente di eclatante ed appariscente.

Amava tacere di sé. Rimaneva un’anima libera, pur sottomettendosi a tutti ed in

modo speciale a Dio, alla Chiesa, al Papa ed ai Vescovi. . ,

Come Papa Giovanni X,'{111 e Papa Woytila anche Don Onono compi durante la

sua vita sempre la volontà di Dio.

Oltre che dai Sacri Cuori di Gesù e Maria egli attingeva ogni giorno vigore dalla

madre Eleonora.

Tra le sue poche fotografie vi è la seguente che lo ritrae mentre riceve la benedizione

di sua madre che gli fa con la mano un segno di croce sulla fronte. Questo

rito si ripeteva ogni giorno prima di uscire di casa per i vari impegni connessi al suo

Ministero sacerdotale.

Don Onorio con la mamma che lo benedice

Don Onorio aveva in sè molte doti che, senza essere annullate, facevano spazio e

davano visibilità alle caratteristiche delJa sua forte umanità.

Facevano parte della sua umanità la sua imparzialità verso c~iun.que, la sua bontà,

che affiorava specialmente dalla grande pazienza verso le m1sene umane e la sua

comprensione paterna, che faceva accettare la correzione che egli d~v~ con tono

deciso. Egli trattava le anime secondo i bisog1ù ed il temperamento d1 c1as~uno. .

Fu 11011 solo per me ma anche per tutti quelli con i quali veniva a c?ntatto,. il ~ons1~

gliere sicuro, il vero padre. Fu la guida più fruttuosa nella formaz10n: dei gi~:am

nei suoi 26 anni di Sacerdozio. Egli esercitava intorno a sé e su quanti lo aVV1cmavano,

anche per la prima volta, un’attrattiva che poteva farsi risalire alla sua

predisposizione paterna, alla sua carità, alla sua bontà, al suo carattere mite ed allo

stesso tempo fermo. Oltre a doti e virtù esemplari egli possedeva in grado molto

elevato due importanti qualità: la discrezione ed una grande umiltà.

Da testimonianze di persone che lo hanno conosciuto e stimato è stato affermato

che con fortezza cristiana affrontò l’approssimarsi della sua dipartita. Ad una suora

salesiana, che, il penultimo giorno della sua vita terrena, lo assicurava delle

preghiere che tutti facevano per ottenere da Dio la sua guarigione, Don Onorio,

prevedendo la sua fine, disse: ”Pregate si, ma la preghiera mi aiuti ad accettare pienamente

la volontà di Dio! Vi ringrazio di tutto, il Signore centuplichi in grazie,

tutto quello che avete fatto per me! State tranquille, io sono contento di andare

da Gesù”.

Il campo del suo apostolato

Don Onorio si dedicava con tutto il suo ardore alla formazione delle vocazioni

specialmente nel Seminario diocesano di Sorrento. ‘

Dava gli esercizi spirituali, nel p eriodo quaresimale, presso l’ Istituto Liceale

Classico “S. Anna” alla Marina Grande di Sorrento. Dedicava il pomeriggio del

Sabato alla formazione degli studenti agli alti ideali, alle virtù e ad un’esistenza

sorretta da valori perenni.

Visitava ogni settimana l’Ospedale di Sant’Agnello per recare conforto ai ricoverati.

Mostrava con la sua vita esemplare i valori che quasi sempre sulle prime le

persone rifiutano, perché molto impegnativi per una vita vissuta cristianamente.

Sotto l’impulso dello Spirito Santo e la protezione e benedizione della Madonna

egli si donò totalmente al servizio della Chiesa, del Papa, del suo Vescovo, delle

anime e dei sofferenti nel corpo e nello spirito.

Padre spirituale dei seminaristi e guida sicura di sacerdoti, ai quali spesso teneva

ritiri spirituali, nonché di laici e di chi cercava sollievo e conforto.

Assistente diocesano delle Donne di Azione cattolica e Vicario Episcopale delle

Religiose, Direttore dell’Apostolato della Preghiera.

Una delle caratteristiche più particolari di Don Onorio riguarda il suo distacco

dalle cose terrene. A questo riguardo è rimasto ancora molto impresso nella mia

mente il ricordo di quando mi regalò l’immagine del volto di Gesù 1\!Iisericordioso,

che ha sempre accompagnato tutta la mia famiglia nei vari spostamenti, da una

sede all’altra all’estero, spostamenti connessi con gli incarichi da me ricoperti nel

tempo nei vari settori diplomatico-consolari.

Quando gli feci notare che gli occhi di quel Volto fissavano colui che li guardava da

qualunque parte della stanza questi

quadro. Al confermargli di sì, lo staccò dal muro e me lo regalò, dicendo che non

si deve essere attaccati alle cose terrene. Essendo devotissimo al Sacro Cuore di

Gesù, egli avrebbe potuto conservare per sé l’immagine della Divina Misericordia,

ed invece se ne privò, regalandomela.

Era ormai p assato molto tempo da quel gesto di Don Onorio, e prestavo servizio

ali’ Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, quando andai con mia moglie a visitare

il Santuario della Divina Misericordia di Lagiewniki, alla periferia di Cracovia,

dove si conserva il quadro (non solo del volto ma di tutta la persona di Gesù), fatto

dipingere da un pittore che si atteneva a quan to gli diceva Santa Faustina Kovalska

durante le apparizioni che il Redentore faceva a tale suora polacca.

Quella visita servì anche a completare le notizie che già avevo sul quadro, con altre

delle quali non ero a conoscenza.

La Provvidenza poi ha permesso che, mia moglie ed io, fossimo presenti in Piazza

San Pietro sia alla canonizzazione di Suor Faustina sia alla istituzione, da parte del

Papa Giovanni Paolo II, della devozione alla Divina Misericordia, festa che ricorre

ogni prima domenica dopo Pasqua.

Non avrei mai immaginato che, dopo circa trenta anni da quando ebbi in regalo

da Don Onorio il quadro della Divina Misericordia, avrei conosciuto la storia e

vissuto direttamen te alcuni eventi collegati a tale quadro. Questo concatenamento

di eventi mi rende lieto, ma mi fa anche riflettere non poco.

La sua spiritualità impregnata del rigore ignaziano

La strutlura spirituale di Don Onorio, impregnata del rigore ignaziano, come

sottolineò l’allora Arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, S. E. Mons.

Raffaele Pellecchia, ebbe una triplice connolazione e segnatamente: eucaristica,

mariana ed ecclesiale.

“”L’Eucaristia fu per lui veramente fonte e culmine di tutta la sua esistenza.

La sua pietà mariana fu tenera, fùiale, confidente, senza mai cadere in sterile e

passeggero sentimento, né in vana credulità.

Devoto figlio della Chiesa, si lasciò sempre guidare, specialmente dopo le riscoperte

conciliari, da sicuri principi teologici, per cui seppe vedere in Maria, colei che

cooperò in modo tutto speciale all’opera del Salvatore con l’obbedienza, la fede, la

speranza e l’ardente carità””.

Caratteristica della spirituali tà di Don Onorio fu la forte impronta ignaziana,

maturata anche per l’influsso che ebbe su di lui, il fratello Leone, al quale Don

Onorio era legato da grande affetto fraterno. Padre Leone divenne Superiore della

La spiritualità di Don Onorio era così profondamente radicata in lui, da essere definito,

pur non essendo gesuita, un degno figlio di S. Ignazio di Loyola per l’aderenza

fedele alla logica ed agli insegnamenti del Fondatore dell’Ordine dei Padri Gesuiti.

Gli esercizi spirituali di S. Ignazio era il suo testo preferito.

Chi scrive ebbe il privilegio e la fortuna di fare, alla Cappella Cangiani di Napoli,

gli esercizi spirituali guidati dallo spessore teologico e culturale di Don Onorio. Tali

esercizi diedero una svolta e cambiarono radicalmente la sua vita.

La spiritualità, tutta ignaziana, non poteva non essere comprensiva della devozione

ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, devozione da lui vissuta in maniera esemplare.

Nato nel mese di maggio, che, come noto è dedicato alla nostra Mamma Celeste,

è tornato alla casa del Padre nel mese di giugno, mese dedicato al Sacro Cuore di

Gesù. Queste due circostanze rafforzano in me la convinzione che tutta la vita di

Don Onorio sia stata preordinata sotto la protezione di Gesù e di Maria.

La personalità di Don Onorio

Don Onorio era di estrazione familia re aristocratica, di animo nobile, leale,

generoso, di delicatezza di sentimenti. Era un intellettuale, un artista, un padre per

giovani, adulti e anziani

Era un Sacerdote diocesano che aveva fatto in via privata i voti di povertà, castità

ed obbedienza. Egli fu a servizio di tutti, credenti e non credenti.

Fu una guida preziosa e sicura per i giovani e le giovani del Liceo Classico

dell’Istituto S. Anna di Sorrento, con le sue conferenze, ivi tenute, ogni primo

venerdì del mese.

La sua fede, salda come una roccia, irradiava fiducia in chi lo awicinava.

L’annuncio della parola di Dio proveniva dalla sua profonda contemplazione e

dall’assidua comunione con Cristo. La sua era una vita vissuta in maniera intensa.

Era una persona contemplativa.

Nei suoi 63 anni di vita Don Onorio si batté strenuamente per il bene, con l’esempio,

la parola e l’azione. Aveva una spiccata e forte personalità, che brillava per la

vasta e varia cultura, per l’amore di salvare anime, per le virtù dell’umiltà, della

carità, della fede, della speranza, dell’obbedienza e della fortezza. E come amava

tacere di sé, così non parlava male di nessuno.

Evangelizzatore illuminato, direttore spirituale, prudente educatore di vocazioni,

modello di obbedienza, di umiltà e di rinnegamento di sé, si è spento dopo avere

accolto con solida fede

I suoi insegnamenti

Sono riconoscente a Don Onorio per tu tli gli insegnamenli preziosi ricevuti ed in

particolare per essere riuscito ad inculcarmi, sulla scia del suo esempio coerente, il

distacco dalle cose terrene.

Quando ebbi l’occasione di pa rlargli più a lungo, durante il primo dei pochi

Esercizi Spirituali da me fat ti, egli impresse in me così bene “il distacco dalle cose

che non sono di Dio” . Lo aveva potuto fa re, perché la sua era una limpida testimonianza

protesa verso le cose importanti e non vane nella nostra esistenza. Don

Onorio ebbe una vita molto sobria. Nulla avrebbe fatto immaginare che conducesse

una vita dignitosamente povera nel silenzio, lontano dall’attaccamento a

qualsivoglia cosa o creatura terrena.

Aveva anche applicato alla lettera quello che aveva sempre ripetuto ai suoi figli spirituali,

rifacendosi alla massima ignaziana: “quando una persona sta al suo posto,

pone Dio al suo posto e tutte le creature al loro posto, tutto è a posto”.

Quante volte ripeteva che ognuno di noi ha una diretta responsabilità delle proprie

azioni che saranno giudicate da Dio, non certo in via comparativa con quelle di

altre persone, ma in via diretta quando ci si troverà davanti a Lui, Giudice

Supremo. Allora non si potrà invocare a propria discolpa la circostanza che anche

altri abbiano commesso delle colpe, magari anche più gravi delle proprie, ma si

dovrà rispondere davanti a Lui di tutte le proprie azioni in assoluto e non in via

comparativa con l’operato di altri.

“L’attimo vale l’eternità perché, in un attimo mi posso salvare cd in un attimo mi

posso dannare”, usava dire Don Onorio ai giovani, che si raccoglievano il Sabato

nel salone all’ultimo piano della Villa Crawford a Sant’Agnello.

Ed ancora “Colui che rimane in Me ed Io in lui, porta frutti abbondanti perché

senza di Me non potete fare nulla”.

Molto eflìcace era il suo ripetere che il chicco di grano deve morire per poter dare

frutti abbondanti. Perciò si deve essere pronti a seminare senza aspettare i frutti del

proprio raccolto, perché la propria azione odierna è certo che produrrà frutti in

futuro, che magari chi ha seminato non raccoglierà. Pur tuttavia si deve seminare,

sia perché così vuole il Signore, sia perché è certo che i frutti non andranno perduti

e che ci sarà sempre qualcuno che li raccoglierà, anche se a seminare non è stato

lui.

Non riesco ad effettuare una slima numerica degli insegnamenli ricevuli da Don

Onorio. Certamente essi sono tanti e mi hanno sostenuto da studente, marito,

padre di famiglia, funzionario dello Stato. Senza i suoi saggi consigli la mia vita

sarebbe stata molto, ma molto diversa e senza dubbio peggiore.

C’è stato un momento in cui ho ceduto all’inganno del maligno di ritenere che il

ricco patrimonio di insegnamenti di Don Onorio non fosse indispensabile e condivisibile.

Ma provvidenzialmente tutto è stato superato ed ogni considerazione

valutativa è ritornata al suo giusto valore.

Don Onorio riusciva a dare ad ognuno il tempo necessario per una fruttuosa

confessione, anche se ciò a volte comportava un’attesa un po’ più lunga per quelli

che attendevano il proprio turno.

Mi disse una volta che agli occhi di Dio non sono importanti le grandi cose, ma le

piccole. L’importante è soprattutto l’intenzione che una persona mette nel realizzarle.

Ed aggiunse che se una persona riuscisse a costituire l’Europa unita

politicamente (allora era da qualche decennio iniziato il processo di unificazione

del Vecchio Continente) e lo facesse per vanagloria o orgoglio di essere riuscito a

tanto, ebbene il risultato ottenuto, per quanto grande ed importante potesse

sembrare agli uomini, non avrebbe avuto alcun valore’agli occhi di Dio.

Ripeteva molto spesso di andare a Gesù per il tramite della Vergine Maria

(adjesum per Mariam) e di affidarsi a Lei sempre.

Si rammaricava, ed a ragione, che i Sacerdoti sostassero poco o nulla davanti al

Santissimo Sacramento per l”~dorazione Eucaristica”, da dove invece avrebbero

potuto attingere tutta la forza ed il sostegno di cui avevano bisogno per il loro

importantissimo, difficile e delicato Ministero Sacerdotale.

Pur avendo i suoi ragionamenti un filo logico ed una dialettica oltremodo razionale,

Don Onorio Rocca, come essere umano qualche volta si è potuto, in tutta buona

fede, sbagliare, ma ciò non ha tolto nulla alla sua santità.

Don Onorio era solito ripetere delle massime, di cui alcune si trovano, ancora oggi

scritte sulle pareti delle scale che conducono al terrazzo di Villa Crawford:

– «Jl Regno di Dio è Cristo stesso regnante nelle anime’~–

– «si muore come si vive’~-

– “ogni essere umano è un prototipo, è una realtà inipetibile‘:

– «l’avidità esterna, scandalizza; l‘interna lega l’anima’~·

– “io credo valida soltanto la c1i tica di coloro che menano una vita santa’~–

– “I dolori vengono al reo per punirlo e correggerlo; vengono all’innocente

per preservarlo dal peccato e santificarlo’~·

– «i santi sono gli uomini guida . .. … . dell‘umanità“;

– «Maria è già eletta Madre di Dio .…. e si proclama sua schiava!!!’~–

– “bisogna avere il coraggio di andare contro corrente; senza il silenzio

non c’è ascolto; e senza l‘ascolto di Dio non c’è pietà e senza pietà non

14

si adempie la volontà di Dio’~·

– “se di una creatura l’uomo farà il.fine del suo operato, il suo atto non

dipenderà più da Dio, fine ultimo che lo eleva, ma da una creatura che

lo degrada’~–

– «non cercare il premio, perché tu hai una grande 1icompensa nella

gioia spirituale che soltanto il giusto possiede”;

– “Signore cosa vuoi che io faccia?’:

– “cosa farebbe Gesù al mio posto?’~-

– “o Gesù, di Te mi fido, a Te mi affido, in Te corifido ‘~·

– “chi è_fedele nel poco è jèdele anche nel molto”;

– “non è la virtiì che crea la preghiera, ma è la preghiera che crea la

virtù”;

– “come giudicare i moti dell’animo altrui

se conosciamo tanto poco noi stesJi?”;

– “il calvario è l’unica strada che mena alla Pasqua

e la Pasqua è gioia ‘~·

– “con l‘Ascensione termina l‘opera visibile di Ciisto

con la Pentecoste ha inizio quella invisibile’~–

– «mio Dio, 1iempite di Voi

anche questa volta,

la mia solitudine . .. “;

– “quando chiudo l’uscio di casa per

andare a messa, la mia strada si chiama

Avvento, perché vado incontro

al Signore che mi chiama’:

– «nulla è da omettersi di quanto appartiene

alla piena professione della peefèzione oistiana‘~–

«chi ci perseguita è un malato: lasciate che butti

jù01i il male e gumisca per la nostra tolleranza’~–

– “Qyanti apostolati non si affrontano e quante opere di mise1icordia

non si fanno per non fare brutta figura o per non appaiire ridicoli .. ...

questo significa vergognarsi di Gesù C1isto!!”.

Francis Marion Crawford ad Onorio Rocca

Raffaele Vacca

Lo stemma episcopale di monsignor Arturo

fermò

nominato vescovo da Benedetto XVI il

maggio 2006, rappresenta una scena nottur-

Nel cielo stellato, in alto, a destra, brilla una

stella, speranza dell’aurora. A sinistra,

te, una torre nasconde in parte il monte

degrada verso il mare. Sul fondo, a centro,

sotto I’acqua, una lampada che arde.

Sotto 1o stemma è riportato il motto che, sor-

, non è un’affermazione, ma una

: Custos, quid de nocte?, che significa

inella, a che punto siamo della notte?” È

dalla prima parte del Libro di Isaia.

I-a torre è una fedele riproduzione di una delle

ùe torri ottagonali di Villa Crawford.

Questa era stata acquistata nel 1 887 da Francfo

Marion Crawford e dalla moglie Elizabeth

Berdan dopo che avevano deciso di prendere

rlabile residenza a Sant’Agnello, che li aveva incmtati,

e mentre era denominata Villa de Renzis

del nome dei proprietari.

Dopo l’acquisto di beni adiacenti avvenne

fampliamento della villa e la costruzione delle

ùe torri, chiamate spesso torrini, con archetti

pensili ed imponenti cornicioni. Poi, su suo

disegno e sotto la sua direzione, Francis Marion

Crawford fece costruire, partendo dal mare,

ma possente muratura, a più livelli e ad archi,

di pietra lavica, e quasi a centro della muratura

ftce incidere, in caratteri cubitali, la scritta “In

Empestate securitas”, per testimoniare che la

rilla, nelle tempeste, dava sicurezza fisica e

rpirituale ai suoi abitanti. Ma forse anche per

ricordare che, come aveva detto Dante, che

Crawford ben conosceva, ed al quale si sarebbe

ispirato per scrivere la tragedia Francesca da

Rimini, magistralmente interpretata a Parigi da

Sarah Bernhardt, bisogna sempre stare

come torre ferma, che non crolla

già mai la cima per sffiar di venti,

seguendo il vero e Iasciando dir la gente.

È doveroso ricordare che nella vita di Francis

Marion Crawford, c’era anche un’altra torre. Si

trovava su un promontorio roccioso, sull’estrema

punta sud del golfo di Policastro, appena a nord

di Capo Scalea. Nel raggio di tre miglia non

c’erano case. Lì talvolta si rifugiava, accompagnato

da un paio di marinai della sua pilotina

‘Alda’, per continuare nella massima solitudine

il suo lavoro.

La parte superiore della torre del fronte

nord di Villa Crawford, con l’adiacente starrza,

costituirono lo studio privato di Francis Marion

Crawford. Qui, su un tavolo, disposto con la luce

che veniva da sinistra, sempre con la stessa penna,

su fogli bianchi, dalle nove a mezzogiomo,

per sei giorni alla settimana, scriveva quelle cinquemilaparole

che gli consentirono di pubblicare

quarantaquattro romanzi, oltre a volumi di altro

genere e ad articoli.

Riteneva che flne del romanzo fosse quello

“di divertire ed interessare il lettore, oltre a fornire

un profitto all’autore ed all’editore”. E che

il romanzo non avesse fini sociali o morali.

Sapeva che il mondo era mutato, che la civiltà

moderna aveva creato “vizi moderni insieme a

crimini, virtù, austerità e generosità moderne”;

che vi erano emozioni che svolgevano un ruolo

sconosciuto ai nostri antenati: che era un mondo

i