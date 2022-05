Sant’Agnello, Rosario Lotito: “La fontanella scomparsa alla Marinella…”

Sant’Agnello, riportiamo il post pubblicato da Rosario Lotito – da sempre attento alle problematiche del territorio – sulla sua pagina Facebook: «Vi ricordate la fontanella pubblica alla Marinella? Quando dopo una intera giornata al mare salivamo, rigorosamente a piedi, quella fontanella era un punto di arrivo, un’oasi, una sosta obbligata per noi ragazzi che potevamo dissetarci e rinfrescarci.

Oggi quella fontana non esiste più o meglio esiste ancora ma dal suo rubinetto non esce nulla.

Sinceramente non so quale sia stato il motivo per cui la fontanella sia stata chiusa ma quel che di certo so è che la sua chiusura costituisce un notevole disservizio per i cittadini che, salendo dal mare, non hanno nessuna possibilità di dissetarsi se non comprare le classiche bottigliette di plastica e a cosa è servito aderire al programma plasticfree se poi non si sa dove riempire le proprie bottiglie?

È nelle piccole cose che si vede un’amministrazione attenta ai bisogni dei propri concittadini».