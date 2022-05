Sant’Agnello, Rosario Lotito: “Ancora un enorme camion bloccato nei pressi della Chiesa”. Riportiamo di seguito le parole di Rosario Lotito, da sempre attento alle problematiche del paese:

Stamane a Sant’Agnello sempre nei pressi della chiesa dei SS Prisco e Agnello, posto tristemente noto, un enorme camion ha bloccato per svariate ore il traffico per un guasto al motore.

Purtroppo, passata la tempesta, dove tutti dicono tutto, rimane sempre tutto indifferentemente inalterato…. traffico insostenibile e smog alle stelle nella totale indifferenza dei nostri, si fa per dire, amministratori.

Io penso che dovrebbe essere interdetta la circolazione ai grossi camion dalle 6 del mattino e nei fine settimana istituire le targhe alterne.

Fino a quando dobbiamo sopportare tutto questo?