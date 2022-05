Sant’Agnello, parcheggio e Housing Sociale le battaglie col GUP. Il probabile rinvio a giudizio per questo autunno. Al centro di bufere giudiziarie l’amministrazione della costa di Sorrento guidata dal sindaco Piergiorgio Sagristani , in questi giorni si stanno depositando le memorie per il parcheggio Gargiulo, articolate su fatti e diritti. In particolare si afferma che non vi sarebbe stato un giardino o verde da ripristinare integralmente e su questioni di diritto. La madre di tutte le cause l’Housing Sociale continua con altre udienze e , come abbiamo già scritto, il rinvio dello sgombero a luglio , ma è probabile che sarà ancora procrastinato. Mentre sembra che il profilo di diritto, l’accusa di abuso e lottizzazione, sia configurabile alla luce delle ultime sentenze e delle leggi anche della Regione Campania, le diverse decisioni prese dal Tribunale del riesame di Napoli , che prima ha dissequestrato e poi risequestrato, potrebbe essere un punto su cui appoggiarsi come difesa. Il tampo lavora a favore della prescrizione intanto , ma i profili avanzati dall’accusa , anche se l’abuso d’ufficio non è rilevabile, sulla vicenda urbanistica i dubbi sono notevoli, fa pensare a un probabile rinvio a giudizio per entrambi i procedimenti. Considerando i tempi non sarà prima di questo autunno , un autunno caldo dal punto di vista giudiziario a Torre Annunziata per la Penisola Sorrentina.