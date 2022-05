Sant’Agnello, Ospedale Unico della Penisola Sorrentina. Indagini ambientali e archeologiche per conferenza dei servizi

Ospedale Unico della Penisola Sorrentina Parliamo di sanità, conosciamo i limiti dell’Ospedale di Sorrento e di Vico Equense, in entrambi i plessi della Penisola sorrentina ci sono ottimi professionisti ma c’è bisogno di una struttura d’eccellenza che lo stesso Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca da Napoli vuole , e lo ha ribadito anche a Villa Zagara per il Forum del Sud con Mattarella e Draghi . Ad ospitare la struttura il Comune di Sant’Agnello guidato da Piergiorgio Sagristani , il delegato è l’ex sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino, che si è dedicato anima e corpo da un decennio per questa struttura per la quale si è impegnato anche il dirigente sanitario Sosto , che guida l’Asl che riguarda il comprensorio di cui ci occupiamo, dalla Castellammare di Stabia, ai Monti Lattari , alla Costiera sorrentina . Il progetto definitivo è stato consegnato, mancano solo elaborati economici. Ora il prossimo step è la conferenza servizi , ma occorre essere autorizzati da Regione per indagini ambientali e dalla Soprintendenza per indagini archeologiche. Nel mese di maggio si dovrebbe riuscire a concludere l’esecuzione delle indagini così da partire con la conferenza dei servizi. Insomma si procede .