Sant’Agnello, il tragico incidente in un servizio del Tgr. A poche ore dalla mobilitazione di piazza per la sicurezza stradale, che ha visto riuniti a Sorrento familiari delle vittime, associazioni, istituzioni e scuole, nella vicina Sant’Agnello si è consumata stamattina l’ennesima tragedia.

Un episodio che accende nuovamente i riflettori su questa vera e propria emergenza, e sull’urgenza di diffondere sempre più una cultura della prevenzione.

La tragedia è stata raccontata in un servizio del Tgr Rai Campania, andato in onda nell’edizione delle 14, su Rai 3.

Tragico incidente a Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina: una donna di cinquantotto anni è stata travolta ed uccisa da un camion mentre attraversava la strada. Ausilia Apuzzo, questo il nome della vittima, originaria di Vico Equense, impiegata in un’impresa di pulizie si stava recando al lavoro a piedi quando, attraversando sulle strisce pedonali di fronte alla Chiesa dei Santi Prisco e Agnello ha incrociato il mezzo pesante guidato da un trentunenne originario dell’Avellinese. L’uomo, secondo i primi rilievi, si sarebbe prima fermato nel traffico salvo poi ripartire senza accorgersi della presenza della donna, che aveva già iniziato ad attraversare la strada. Sono state le urla delle persone che hanno assistito all’incidente ad attirare l’attenzione dell’autista, in seguito identificato dalle forze dell’ordine.

“Non ho visto direttamente come è successo, dopo due minuti me ne sono accorto perché le persone urlavano – dice un testimone -. La signora è conosciuta nel paese, solo che i soccorsi sono arrivati dopo mezz’ora.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Sorrento, agli ordini del maggiore Ivan Iannucci. Il magistrato di turno della procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro della salma per gli esami autoptici, per definire la dinamica dell’evento.