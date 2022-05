Sant’Agnello, il 4 e 5 maggio chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta in Via Iommella Grande

Sant’Agnello. Al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori per un nuovo allaccio idrico in Via Iommella Grande 96 il Comune – con Ordinanza n. 13/2022 – dispone dalle ore 07.00 alle ore 18.30 dei giorni 04 e 05/05/2022 la chiusura del traffico veicolare di Via Iommella Grande dal civico 96 fino al confine con il Comune di Piano di Sorrento di via Iommella Grande.

Dispone, altresì, dalle ore 07.00 alle ore 18.30 dei giorni 04 e 05/05/2022 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Iommella Grande dal civico 96 fino al confine con il Comune di Piano di Sorrento.