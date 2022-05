Sant’Agnello, dall’11 maggio al via i lavori di riqualificazione del Parco Giochi dei Colli di Fontanelle

Sant’Agnello. Da mercoledì 11 maggio inizieranno gli interventi di riqualificazione e di adeguamento igienico funzionale dell’area destinata a Parco Giochi dei Colli di Fontanelle. Nei mesi scorsi erano giunte diverse segnalazioni da parte dei lettori che mettevano in risalto lo stato di degrado in cui versava l’area destinata ai più piccoli. In particolare preoccupava la carenza igienica per la presenza di sigarette, erbacce, carte ed immondizia di ogni tipo dovuta in particolare al fatto che il cancello di ingresso al Parco Giochi era sempre aperto, giorno e notte, consentendo a chiunque l’ingresso nell’area.

Finalmente il Parco Giochi verrà riqualificato e riportato alla sua iniziale bellezza restituendo ai bambini un’area in cui poter giocare e trascorrere momenti di sano divertimento in sicurezza e spensieratezza.