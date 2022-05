Santa Maria di Casarlano 2022 torna la processione

La Parrocchia Santa Maria di Casarlano a Sorrento per DOMENICA 29 MAGGIO 2022 alle ore 17:00, indice la Processione con itinerario: Chiesa di Casarlano via Baranica via Rivezzoli via Nastro Azzurro salita traversa dell’acquedotto MESSA sulla “Isola”

discesa traversa dell’acquedotto via Nastro Azzurro via Sant’Angelo via Gradoni via Campitiello via Belvedere Chiesa di Casarlano

Domenica 5 giugno ore 5:30 VIA LUCIS VIVENTE al ristorante “Santa Croce al Picco”

web: parrocchiacasarlano.it facebook: Parrocchia Santa Maria di Casarlano