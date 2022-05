San Mauro Cilento, rombando collina mare collina in Vespa

L’Italia s’è Vespa! annunciava una storica pubblicità degli anni 70; motori di qua, pezzi di la, Vespa! l’epoca, il vintage parla; gli organizzatori vi aspettano numerosi; per favore, non deludeteli; condividi la passione per la Vespa, raduno il 29 maggio a San Mauro Cilento, vespagiro; percorso collina-mare, San Mauro-Ortodonico, sosta alla torre Medioevale, aperitivo ad Agnone, pranzo a San Mauro.

Dietro la Vespa un mondo da scoprire; fenomeno “nato nel 1946, grazie a Corradino D’Ascanio, ingegnere aeronautico; primo modello la 98 di cilindrata, 2 tempi”; miscela al 6%, cambio a tre marce, velocità 60 chilometri orari. Evvai!

Vespagiro- San Mauro- Serramezzana- S.Teodoro- Cosentini bivio- Ortodonico (sosta alla Torre)- Agnone- San Mauro Cilento.



(Giovanni Farzati)