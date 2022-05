Salta il Gran Carnevale Maiorese per il maltempo in Costa d’ Amalfi. Questa sera la redazione di Positanonews, il giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, con Lucio Esposito e Sara Ciocio in diretta ha seguito il Carnevale posticipato a maggio per il Covid, ma purtroppo questa volta ci ha messo lo zampino il meteo questa sera. Speriamo nei prossimi giorni Ricordiamo che i carri sono di cartapesta e quindi con la pioggia potrebbero rovinarsi Seguite la diretta .