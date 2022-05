Salerno, arriva la Carfagna: assenti i “big” della politica locale. Tra i presenti al tavolo il sindaco di Positano. Continuano le schermaglie tra il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Lunedì scorso, 23 maggio 2022, infatti, il governatore e la gran parte dei sindaci del Salernitano, compreso Vincenzo Napoli, primo cittadino del capoluogo, ed il presidente della Provincia, Michele Strianese, hanno disertato il pre-tavolo convocato a Salerno dal ministro per avviare l’iter del Contratto Istituzionale di Sviluppo della Grande Salerno che prevede fondi per 250 milioni di euro.

Nel salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino erano presenti soltanto pochi primi cittadini, tra cui il sindaco di Positano, Giuseppe Guida.

«Sono sconcertata per l’assenza della Regione, della Provincia di Salerno e del Comune di Salerno perché è deprimente vedere come rappresentanti delle istituzioni, che dovrebbero spogliarsi della tessera di partito, privilegiano la fedeltà politica ad un contratto istituzionale di sviluppo che da qui ai prossimi sei mesi stanzierà su questo territorio circa 250 milioni di euro», ha affermato la Carfagna.