Salernitana:inizia la settimana che vale una stagione.Si inizia con l’Atalanta

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata. A disposizione: Sportiello, Mæhle, Freuler, Djimsiti, Mihaila, Boga, Malinovskyi, Dajcar, Cittadini, Pessina, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe, Gyomber, Fazio, Dragusin; Mazzocchi, L. Coulibaly, Ederson, Bohinen, Zortea; Djuric, Bonazzoli. A disposizione: Belec, Fiorillo, Gagliolo, Jaroszynski, Capezzi, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ruggeri, Mikael, Mousset, Perotti, Verdi. Allenatore: Nicola

ARBITRO: Guida (Berti – Mastrodonato).IV Uomo: Santoro

VAR: Di Paolo; Avar: Tegoni

DIRETTA: DAZN, Sky Sport Calcio (202 del satellite)

Inizia una delle settimane più importanti della storia della Salernitana: tre partite in sei giorni, nove punti a disposizione per cercare di rincorrere il sogno salvezza. Si parte questa sera dalla sfida di Bergamo, sulla carta la più ostica di quelle che attendono la formazione di Nicola che al Gewiss Stadium affronterà un’Atalanta che ha ancora velleità europee. Per l’occasione, Nicola deve fare a meno di diverse pedine: non sono partiti per la Lombardia i vari Ranieri, Radovanovic e Obi oltre a Franck Ribery. Il tecnico invece recupera Gagliolo e lascia a casa per scelta tecnica Veseli, Kechrida, Vergani e Delli Carri.

Conferma assoluta per il 3-5-2 visto all’opera nelle ultime cinque uscite: davanti a Sepe agiranno Gyomber e Fazio, con Dragusin in pole per vestire i panni di braccetto a sinistra anche se non si escludono variazioni nel posizionamento dei tre difensori. Nessuna novità a centrocampo, si partirà ancora da Bohinen, Lassana Coulibaly ed Ederson: Mamadou Coulibaly e Kastanos sono pronti a dare fiato ai titolari a gara in corsa. Sulle fasce Mazzocchi e Zortea, mentre in attacco si rivede Bonazzoli dal primo minuti al fianco di Djuric. I padroni di casa risponderanno col 3-4-1-2 targato Gasperini: la coppia d’attacco sarà composta da Muriel e Zapata, supportati da Pasalic.

