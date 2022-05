Salernitana Udinese:Stadio Arechi Sold out, in 2 giorni venduti 30,000 biglietti e file interminabili alle biglietterie.

Sono bastate 26 ore per comprare i 30mila posti previsti per l’ultima sfida stagionale contro l’Udinese, compresi i mille di Curva Nord messi a disposizione dopo una lunga battaglia politica ed emotiva. La prevendita riservata ai possessori di granata card aveva già dato ottimi responsi, con circa 7000 tagliandi staccati nelle prime 24 ore: l’apertura della vendita libera, iniziata alle 15, ha fatto il resto con oltre 20mila tagliandi staccati. Un anno da record per la tifoseria granata e l’ultima partita dell’anno, la più importante della stagione e forse dell’intera storia, non ha fatto eccezione: Salerno il suo scudetto l’ha già vinto, ora tocca alla squadra.