Salernitana-Udinese fischia l’internazionale Orsato,a Salerno e caccia al biglietto

Sarà l’internazionale Daniele Orsato l’arbitro che dirigerà l’incontro in programma domenica sera allo stadio Arechi tra Salernitana e Udinese. Il fischietto della sezione di Schio sarà coadiuvato dagli assistenti Mauro Vivenzi di Brescia e Sergio Ranghetti di Chiari. Il quarto uomo sarà Juan Luca Sacchi di Macerata, al Var ci saranno Mazzoleni e Dionisi. Al ‘Penzo’ ci sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere il match tra Venezia e Cagliari.

Un solo precedente con Orsato

Quello di domenica sera sarà il secondo incrocio tra Orsato e la Salernitana: il fischietto veneto ha diretto i granata in una sola occasione, il 13 marzo del 2010 in Serie B. La squadra allenata da Grassadonia pareggiò per 0-0 all’Arechi contro il Cesena di Djuric. Inoltre, quest’anno Orsato era stato designato per il match col Venezia in programma il 6 gennaio, poi rinviato causa Covid e recuperato lo scorso 5 maggio.

SITUAZIONE BIGLIETTI

Come già accennato ieri sera, dal report della Salernitana si evince che restano circa 6mila tagliandi da vendere e, dunque, il sold out dell’Arechi fatto registrare sul circuito Vivaticket non è veritiero. Riguarda, infatti, solo le scorte di biglietti “sbloccati”.

Lo sblocco sta avvenendo a singhiozzo. Molti tifosi disperati – termine non utilizzato come esagerazione – hanno fatto di tutto per cercare di acquistare i tagliandi: la realtà è che compaiono alla spicciolata, anche in coppia o come singole unità, soprattutto nei settori distinti e tribuna azzurra. Sta alla sorte di chi si collega sul portale riuscire a beccare il momento giusto. Dipende anche dal fatto che il sistema blocca preventivamente alcuni biglietti e non li rende acquistabili ad altri, se nello stesso momento è connesso qualcuno che sta selezionando acquisti (ma poi non perfeziona il pagamento). Inoltre, i 1100 tagliandi della parte inferiore della curva nord più vicina ai distinti, che sarà destinata a sostenitori granata, come è noto, non sono ancora stati messi in vendita: costeranno 18 euro, come la curva sud. Insomma, c’è ancora tempo e modo di essere all’Arechi domenica, anche se la missione resta complicata per i tifosi. Il consiglio spassionato è quello di non cedere ai ricatti di veri e propri truffatori, bagarini 2.0 che stanno facendo circolare in queste ore biglietti a prezzi folli (pare anche fino a 1000 euro) sul web e canali di secondary ticketing.L’invito è a non lasciarsi ingolosire, anche perché non è ammesso il cambio utilizzatore e quindi lecitamente non sarebbe possibile fare operazioni del genere. Occorre avere pazienza nel tentativo di acquistare biglietti regolarmente: oltre a quelli che vengono sbloccati alla spicciolata, ci saranno quelli eventualmente non ritirati da sponsor, anch’essi da sbloccare nelle ore immediatamente precedenti alla partita.

