Salernitana: si va verso il tutto esaurito,in un solo giorno venduti 10.000 biglietti

È già quasi sold out la Curva Sud Siberiano: la prevendita (riservata ai possessori di Granata e Fidelity Card) è partita da poche ore ed il settore più caldo dell’impianto di via Allende viaggia verso il tutto esaurito: a disposizione ancora poche decine di tagliandi. Il dato ufficiale è di 6337 biglietti venduti questo pomeriggio. Restano, invece, ampie disponibilità di tagliandi per Tribuna e Distinti mentre si attende il via libera all’apertura della Curva Nord ai tifosi granata, , con circa 1000 tagliandi a disposizione dei supporter dell’ippocampo. Intanto, arriva il via libera dal Gos alla scenografia che domenica sera verrà realizzata dalla Curva Sud.

Ribery torna a disposizione

Franck Ribery spera che quella di domenica non sia la sua ultima partita con la maglia della Salernitana. Già, perché in caso di salvezza scatterebbe il rinnovo automatico per il campione francese che tornerà a disposizione di mister Davide Nicola dopo aver scontato il turno di squalifica. Proprio con l’Udinese, lo scorso 20 aprile, l’ultima partita da titolare per l’ex Bayern Monaco che spera di contribuire alla conquista dell’agognato traguardo.

Finora lo ha fatto con tre assist in ventidue presenze e la sua esperienza potrebbe tornare particolarmente utile nell’ultimo atto di una stagione altalenante sotto il profilo delle emozioni per l’attaccante francese. Dopo il suo arrivo trionfale a settembre, con tanto di presentazione allo stadio Arechi, Ribery ha provato a trascinare la Salernitana nella prima parte di stagione, dovendo fare i conti con le note ed evidenti difficoltà legate all’incertezza societaria. Poi, la svolta di gennaio. “Ho un’adorazione per Ribéry, certo non è il futuro della Salernitana e non vuol dire che non possa rimanere un altro anno” dichiarò Danilo Iervolino durante la conferenza stampa di insediamento come nuovo patron granata.

fonte salernitana news