Salernitana, sale l’entusiasmo anche in Costiera amalfitana. Previsto corteo da Positano a Maiori. Dopo la vittoria con il Venezia sale al massimo l’entusiasmo non solo a Salerno, ma anche in Costa d’ Amalfi. Scaramanzia a parte, si sta organizzando il classico giro di paese a Positano e poi cortei fino a Maiori, da Praiano, Cetara, Ravello, dove sul lungomare sono previsti poi dei festeggiamenti . Forza Granata