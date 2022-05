Salernitana quell’attesa che evoca tanti ricordi e unisce tutti i cuori granata

Ci siamo! Tra poco la Salernitana ci regalerà un’altra giornata che rimarrà nei nostri ricordi. Sono quelle partite che mentre aspetti ti senti tutta quell’adrenalina che ti sale e non vedi l’ora che scendono in campo….quell’attesa che non ti fa dormire e ti immagini già sugli spalti a cantare per spingere i nostri beniamini a dare il massimo. Ne abbiamo vissuto di attese in questi anni di tifo e di amore: ad esempio la promozione in B di 32 anni fa’ che poi ci fece salutare il glorioso stadio Vestuti ; l’attesa della partita spareggio col Cosenza giocata a Pescara; la finale playoff del San Paolo che ci regalo’la serie b l’anno successivo a Bergamo contro l’Atalanta e infine l’attesa più drammatica quella del maggio ‘99 che poi ci fu la retrocessione dalla A e la tragedia del treno con la morte di 4 giovani ultras. Tutte attese che ti regalano qualcosa di speciale che ti rimangono dentro al di là del risultato e anche questa volta 8 maggio 2022 ci aspetta una gara speciale che rimarrà dentro di me e

dentro tutti i salernitani. Ma appena i granata scenderanno in campo e cominceremo a cantare tutta la tensione andrà in secondo piano : ti fai avvolgere dalla gara stessa in una specie di trans che ti spinge a dare tutto quello che hai dentro insieme ai calciatori in campo per poi finire la partita con le lacrime che scendono a rappresentare una sorte di liberazione. Anche stavolta è un’attesa speciale …poi immagino i granata sotto la curva a fine partita a festeggiare con noi….Forza ragazzi difendiamo la serie A!