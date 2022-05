Salernitana : parla il presidente…la A il nostro palcoscenico

Domenica 22 maggio allo stadio Arechi si terrà l’ultima partita del campionato di Serie A, che vede in campo Salernitana-Udinese, la partita decisivaper le sorti dei campani. L’ansia cresce a Salerno e il presidente Danilo Iervolino ha parlato al Corriere dello Sport svelando i propri pensieri in vista dell’ultimo turno, quello definitivo per la permanenza nel massimo campionato italiano: “Vorrei vivere queste emozioni per tanti anni ancora. Eventualmente anche in B l’impegno sarebbe lo stesso, ma la Serie A ci è cucita addosso, siamo fatti per questo palcoscenico. I miei pensieri vanno di pari passo ai miei sogni, ne ho tanti che vorrei realizzare velocemente”.

