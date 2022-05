Salernitana oggi si fa la storia,queste le formazioni.NO al Maxischermo in piazza della liberta

SALERNITANA-UDINESE (STADIO ARECHI – ORE 21)

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Obi, Zortea; Djuric, Bonazzoli. A disposizione: Fiorillo, Russo, M. Coulibaly, Ruggeri, Ribery, Verdi, Di Tacchio, Kastanos, Dragusin, Capezzi, Gagliolo, Perotti. Allenatore: Nicola

UDINESE (3-5-2): Padelli; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu. A disposizione: Gasparini, Piana, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Nuytinck, Ballarini, Samardzic, Benkovic, Nestorovsi, Soppy. Allenatore: Cioffi

Arbitro: Orsato (Vivenzi-Ranghetti). IV uomo: Sacchi. Var: Mazzoleni-Dionisi.

Diretta: DAZN

È il giorno dei giorni: Salerno è in trepidante attesa per il fischio d’inizio di Salernitana-Udinese, match che mette in palio la salvezza per la compagine granata. Una sorta di finale che la squadra di Nicola non vuole steccare. Dovrà giocarla senza Sepe tra i pali ed Ederson a centrocampo, ma con grinta e concentrazione dopo una settimana di attesa e passione. In campo sarà partita vera: gli avversari arrivano all’Arechi con alcune defezioni (Silvestri, Beto e Success), ma con Cioffi intenzionato a schierare la miglior formazione possibile.

Nicola punta sul consueto 3-5-2: tra i pali ci sarà Belec, con Gyomber, Radovanovic e Fazio a difendere l’area di rigore. Sulle corsie laterali spazio a Mazzocchi e Zortea, mentre in mediana si registrerà il rientro di Bohinen. Le mezzali saranno Lassana Coulibaly e Obi. In attacco, infine, Bonazzoli è favorito su Verdi per far coppia con Djuric.

No al maxischermo in Piazza della Libertà

No al maxischermo in piazza della Libertà: la corsa contro il tempo termina con un ‘no’ della Questura di Salerno all’allestimento del maxischermo che avrebbe permesso a migliaia di tifosi di seguire la partita insieme. Non approvato il terzo piano sicurezza presentato nella serata di ieri. Il match sarà seguito all’Arechi, nei locali cittadini e nelle case dei salernitani. Intanto sui social verranno diffuse alcune cartoline con i luoghi simbolo della città realizzate dall’associazione ‘Salernitani Doc’ per incitare la squadra in vista dell’impegno di stasera.

