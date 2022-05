Salernitana: il giorno del ricordo,la società e i tifosi onorano i quattro angeli

Il dolore non potrà mai essere cancellato, ma il cerchio – forse – è stato chiuso. Ventitré anni dopo la tragedia della Galleria di Santa Lucia, Salerno è in festa per la conquista della salvezza in Serie A, ma non dimentica i suoi quattro angeli. Un traguardo, quella della permanenza in massima serie, dedicata anche e soprattutto a Vincenzo Lioi, Ciro Alfieri, Giuseppe Diodato e Simone Vitale, i quattro giovani tifosi che persero la vita nel rogo del treno di ritorno dalla trasferta di Piacenza.

Questa mattina, come ogni 24 maggio, la Salernitana ha omaggiato le vittime di quella tragica giornata. Il team manager Salvatore Avallone ed il centrocampista Francesco Di Tacchio hanno fatto visita ai familiari dei quattro ragazzi, porgendo dei mazzi di fiori, col capitano ad autografare maglie. Presenti anche esponenti del CCCS e del Club Mai Sola: anche i tifosi hanno deposto fiori e sciarpe per ricordare i supporter granata scomparsi.

Non sarà mai un giorno come gli altri” ha sottolineato il team manager. “Oggi sembra la fine di quello che si poteva evitare in quella famosa partita. Siamo per qui per rendere omaggio ai ragazzi e ricordare tutti quelli che hanno perso la vita per la nostra Salernitana. Se quella partita fosse andata diversamente oggi saremmo qui con i quattro ragazzi, ma come società siamo contenti di aver dedicato a loro questa impresa”.

Parole a cui fanno eco quelle di Di Tacchio: “Sono qui da quattro anni, ho compreso cosa vuol dire essere salernitani. È una fede, in questo ultimo periodo abbiamo riavvicinato tanta gente e molti giovani, oggi ricordiamo questi quattro ragazzi. Sono sicuro che gli abbiamo regalato una gioia e hanno festeggiato con noi”.

Fonte salernitana news