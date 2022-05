Salernitana giovedi la sfida salvezza col Venezia davanti a 25000 cuori granata

La Salernitana si avvicina alla sfida col Venezia tra rientri e forfait. Ieri mattina la squadra si è allenata ad Azzano San Paolo, una manciata di chilometri da Bergamo, proiettando l’attenzione alla delicata partita in programma domani alle 18 all’Arechi. Poi il rientro in Campania, con l’atterraggio a Napoli poco dopo le 16. Oggi pomeriggio è in programma l’allenamento di rifinitura che servirà a mister Davide Nicola per fare il punto sugli uomini a disposizione e valutare il miglior undici da mandare in campo.

Le scelte di Nicola per Salernitana-Venezia

Ieri Ivan Radovanovic si è allenato a ritmo sostento a Salerno come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Vuole esserci col Venezia e potrebbe addirittura essere impiegato dal primo minuto. Un rientro, quello dell’ex Genoa, che permetterà di porre rimedio alla possibile assenza di Ruggeri e a quella di Ranieri, la cui stagione potrebbe ormai essere terminata. L’ex Spal si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha confermato la gravità della situazione. Dunque Radovanovic potrebbe tornare al centro della retroguardia, con Gyomber e Fazio ai suoi lati. In mediana verrà chiesto un ulteriore sforzo a Bohinen, Lassana Coulibaly ed Ederson, mentre sulla corsie laterali agiranno Mazzocchi e Zortea. In attacco ancora staffetta tra Bonazzoli e Verdi, con il numero 9 favorito per far coppia con Djuric.

fonte salernitana news