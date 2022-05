Salernitana festa speciale per il 103 compleanno.Vecchie glorie sfidano i cantanti

Le luci dell’Arechi si riaccenderanno domenica 19 giugno per festeggiare il centotreesimo anniversario della fondazione della Salernitana. È ormai tutto pronto per l’evento che concilierà la celebrazione del compleanno granata con la beneficenza: vecchie glorie granata e la Nazionale Cantanti si sfideranno sul prato di via Allende con incasso da devolvere alla LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) di Salerno. Nelle prossime ore l’iniziativa sarà ufficializzata nei dettagli, ma sul quotidiano Il Mattino oggi in edicola sono presenti le prime anticipazioni.

Già quasi completata la lista della Salernitana Legends, con i vari Breda, Facci, Tosto, Pisano, Ricchetti, Chimenti, Giacomo Tedesco, Di Michele, Del Grosso, Artistico, Rachini, De Cesare, Fusco, Di Napoli, Pinna e tanti altri (probabilmente anche Rino Gattuso) in campo per sfidare gli artisti dell’arcinota selezione presieduta da Enrico Ruggeri, che saranno rinforzati per l’occasione anche da alcuni ex calciatori professionisti (filtrano i nomi di Flachi e Zampagna). Fra i cantanti, ci sarà spazio anche per i campani Clementino e Rocco Hunt. Soprattutto per quest’ultimo si tratterà di una serata speciale, nella sua città e nel giorno del compleanno della squadra che ha accompagnato la sua infanzia e che continua ad attirarlo all’Arechi, quando può.

Prezzi simbolici previsti per l’accesso all’Arechi, per l’occasione aperto solo in due settori (curva sud e tribuna). Gli ultras ovviamente non mancheranno e lo spettacolo sugli spalti sarà assicurato. Non è da escludere anche una diretta televisiva dell’evento, patrocinato chiaramente dalla Salernitana di Iervolino che sarà presente con la dirigenza e probabilmente anche con un calciatore simbolo che dovrebbe essere Ciccio Di Tacchio, uno che nell’ultimo quadriennio ne ha viste e vissute di tutti i colori.

