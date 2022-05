Salernitana è Ansia granata anche in Costiera Amslfitana!

Ci siamo: oggi 22 Maggio 2022 la Salernitana è chiamata ad un altro appuntamento con la storia.Oggi è una di quelle date che poi restano nella mente di tutti i tifosi, perché qualunque sia il risultato la data resterà impressa nella mente e allora la giornata per noi tifosi inizia sin dalle prime luci dell’alba con un ansia che ci assale e diventa sempre più forte fino a togliere il respiro.Tutta la città vive col fiato sospeso queste ore che ci separano dalla partita che potrà significare salvezza nella massima serie e storia per la società granata e per noi tifosi.Ma la Salernitana e’ anche provincia: tantissimi sono i tifosi che dalla provincia si apprestano ad arrivare a Salerno per la partita,e anche in costiera amalfitana ci sono gruppi che si stanno organizzando perché il tifo per la Salernitana impazza anche nella divina costiera.Così sin da questa mattina ci sono gruppetti che si mobilitano con bandiere e sciarpe e partono di buon ora per non rischiare di restare imbottigliati nel traffico che in questo periodo vista l’affluenza di tanti stranieri è molto alto.Tifosi da Positano,Praiano,Amalfi,Minori, Maiori, Tramonti e Ravello tutti pronti a sfilare per la divina costiera con sciarpe e bandiere a creare un corteo granata fino allo stadio Arechi con canzoni e cori rivolti alla beneamata Salernitana,che poi in caso di un risultato positivo il “Club Salernitana Costiera Amalfitana”è pronto ad organizzare una grande festa con tutti i giocatori della storica impresa giù alla spiaggia della Praia a Praiano per tributare loro il giusto riconoscimento. Dunque i tifosi della Costiera ci sono e sono pronti a tifare,la squadra deve fare il resto in campo per raggiungere tutti insieme, con la grinta che ha saputo trasmetterci il mister Nicola, uno storico risultato.Forza ragazzi scriviamo la storia !!!