Salernitana col Cagliari si gioca la permanenza in serie A

Squadra che vince non si cambia, o quasi. Davide Nicola sembra essere orientato a confermare quasi interamente l’undici che ha battuto il Venezia nel recupero di giovedì. In attesa di novità sulle condizioni di Luigi Sepe, il tecnico granata ripartirà dal terzetto difensivo composto da Gyomber, Radovanovic e Fazio.

Le scelte di Nicola per Salernitana-Cagliari

Sarà confermato anche il trio in mediana, con Bohinen al centro, Ederson e Lassana Coulibaly ai suoi lati. A destra impossibile rinunciare a Pasquale Mazzocchi, mentre sulla corsia mancina si giocano il posto Ruggeri e Zortea, con quest’ultimo leggermente favorito. Ballottaggio anche in attacco: al fianco di Milan Djuric dovrebbe esserci Verdi, ma anche Bonazzoli scalpita.

Le sostituzioni

Quella di domani sarà la terza partita in sei giorni per la Salernitana: ecco perché sarà fondamentale gestire le energie durante la partita. In tal senso il rientro di Ribery potrebbe risultare prezioso così come le staffette tra attacco e corsia di sinistra.

fonte salernitana news