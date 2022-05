Salernitana beffata al ’99, si decide tutto nelle prossime partite. Sembrava avercela fatta la Salernitana a portarsi a +4 dal Cagliari nello scontro diretto per la salvezza. Un rigore realizzato da Simone Verdi aveva stabilito il vantaggio dei granata, dato fiducia alla squadra e alla tifoseria e acceso gli animi degli avversari che sono venuti alle mani. Poi un’uscita infelice di Sepe stava per concedere un rigore, che dapprima Di Bello aveva dato Cagliaritani e in seguito, dopo aver visto il Var, ha decretato la carica al portiere. I 10 minuti persi in campo per la rissa e il Var sono stati recuperati, ma sono anche costati caro ai campani che al ’99 sono stati beffati da un colpo di testa di Altare, che Sepe para, ma non trattiene. 1-1 è il risultato finale e tutto rimandato alle prossime giornate.