Royal Clipper da Sorrento per Positano ad Amalfi i video eslcusivi di Positanonews . Dalla penisola sorrentina alla Costiera amalfitana la nave crociera di 134 metri di lunghezza per 16 di larghezza. Da Sorrento a Massa Lubrense di fronte Capri poi doppiata Punta Campanella a Positano, Praiano, Furore, Conca di Marini, Amalfi, Atrani, Minori e Maiori, Cetara, Vietri sul mare, dalla provincia di Napoli a quella di Salerno fino al Cilento le perle della Campania .

Il Royal Clipper è stato varato nel 2000 e nel 2001 è stato ufficialmente riconosciuto dal Guinness dei primati come la nave a vele quadre più grande al mondo, record che è stato battuto nel 2019 dal Flying Clipper, che ha preso il suo posto anche come nuova ammiraglia della Star Clippers Ltd.

L’imbarcazione è dotata di 5 alberi, il maggiore del quali arriva a misurare 52 metri di altezza, può spiegare 42 vele per un totale di 5200 metri quadrati di superficie. Dispone inoltre di 114 cabine che possono ospitare 227 passeggeri, mentre i membri dell’equipaggio sono 106. Oltre alle cabine è dotato di bar, ristorante, tre piscine e un ponte scoperto di 1760 mq.

Uno spettacolo il video di Positanonews di Lucio Esposito e Sara Ciocio