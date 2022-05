Rolex Cup, Sorrento davvero capitale del turismo del Mediterraneo . Un profilo tecnico delle squadre e le dirette di Positanonews . La Città del Tasso ha fatto una ripartenza sprint con il sindaco Massimo Coppola, non c’è che dire, dopo aver ospitato il “Forum del Sud” con Draghi e Mattarella evento storico avvenuto sotto l’amministrazione Coppola Sorrento sta portando avanti la Rolex Cup, strappata a Capri, che Positanonews sta seguendo con interviste e dirette. Insomma i riscontri in termini di rilancio turistico e mediatico indiscutibili e Sorrento riparte alla grande . Bellissima la diretta di Lucio Esposito e Sara Ciocio per Positanonews dai Cantieri Aprea, altra location indovinata , una diretta da seguire perchè si parla del posto e della Storia del posto che Positanonews segue sempre

Profilo tecnico delle squadre della rolex cup

Dopo aver inaugurato la stagione sportiva 2022 alle Regate di Primavera di Portofino – che hanno visto l’ammiraglia di cantiere Twin Soul B piazzarsi prima nella classifica Overall – Mylius è approdata alla Tre Golfi Sailing Week organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia. Nelle acque del Tirreno anche la seconda tappa del Mylius Trophy 2022, scrive Gianluca Pasini su Vento e Vele

Oltre a Twin Soul B anche le Mylius Aria, Cippa Lippa, Fra’diavolo, Lady First, Manticore, Ars Una, Sud e Sexy Too gareggiano lungo la costa di Sorrento: le giornate nel Tirreno sono anche infatti la seconda tappa del Mylius Trophy 2022, grand prix dedicato agli scafi del cantiere che, a fine stagione, premierà i meglio classificati del circuito. Dopo le Regate di Primavera e la Tre Golfi Sailing Week il programma prevede 151 Miglia – Rolex Giraglia – Viareggio-Bastia-Viareggio e Maxi Yacht Rolex Cup.

Dopo 28 ore e 41 minuti di navigazione per coprire le 150 miglia teoriche del percorso della Tre Golfi (Napoli – Ponza – Li Galli – Capri), il Mylius 60 CK Cippa Lippa X di Guido Paolo Gamucci è stato il primo Mylius a tagliare la linea del traguardo la scorsa notte. Una regata lunga e condizionata da condizioni di vento leggerissimo, con frequenti stop & go, non certo le condizioni ideali per il potente 60 con canting keel. Cippa Lippa si è ben difesa portando a casa un ottimo 4 posto di classe dietro al R/P 78 Capricorno, e i due Wally Lyra e Ryokan 2 – rispettivamente un 77′ e un 80′.

Good News dalla terza classe, con l’ottima performance di Fra’diavolo di Vincenzo Addessi, un veterano di questa regata, che ha compiuto il percorso in poco più di 32 ore e si è classificato al secondo posto della sua categoria, dietro al Wally 60 Wallyno. In quarta e quinta posizione, invece, i due Mylius 60 Lady First III e Manticore mentre l’ultimo 60, SUD, ha chiuso la lunga in settima posizione. DNF per il 60 ARIA.